Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.07.2024 : 87,299
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.07.2024 : 95,4598
  1. Главная
  2. Страна

"Газпром энергохолдинг" обсуждает строительство новых энергоблоков в Москве

"Газпром энергохолдинг" обсуждает с правительством Москвы строительство новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для покрытия ожидаемого дефицита энергии в Москве и Московской области. Планируется построить два блока мощностью 259 МВт каждый к 2028-2029 годам на паровых турбинах Уральского турбинного завода.

Также Минэнерго РФ рассматривает строительство высоковольтных ЛЭП на постоянном токе в рамках развития Московской энергетической системы.

Эти меры направлены на ликвидацию рисков, связанных с возможным выводом из эксплуатации иностранных газовых турбин, что может привести к дефициту мощности, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Boevaya mashina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Источник: отмена запрета на переговоры с РФ покажет стремление Киева к диалогу

Источник: отмена запрета на переговоры с РФ покажет стремление Киева к диалогу

Действующий на Украине самозапрет на переговоры с Россией демонстрирует неготовность Киева к диалогу с Москвой.

Читать полностью
Захарова: словами о переговорах с Москвой Зеленский продвигает свою

Захарова: словами о переговорах с Москвой Зеленский продвигает свою "формулу мира"

Заявлениями о возможности переговоров с Москвой глава киевского режима пытается продвинуть свою формулу мира.

Читать полностью

Общество

В России разработали способ переработки отходов металлургии в полезное сырьё

В России разработали способ переработки отходов металлургии в полезное сырьё

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали метод переработки металлургических отходов в сырьё для производства чугуна или стали.

Читать полностью
Профессор Березовский: при попадании речной или морской воды в глаза поможет чайная заварка

Профессор Березовский: при попадании речной или морской воды в глаза поможет чайная заварка

В случае попадания речной или морской воды в глаза, профессор Дмитрий Березовский порекомендовал использовать в качестве первой помощи крепкую чайную заварку или капли с сульфацетамидом для предотвращения воспаления, такого как конъюнктивит.

Читать полностью

Новости