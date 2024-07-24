"Газпром энергохолдинг" обсуждает с правительством Москвы строительство новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 для покрытия ожидаемого дефицита энергии в Москве и Московской области. Планируется построить два блока мощностью 259 МВт каждый к 2028-2029 годам на паровых турбинах Уральского турбинного завода.

Также Минэнерго РФ рассматривает строительство высоковольтных ЛЭП на постоянном токе в рамках развития Московской энергетической системы.

Эти меры направлены на ликвидацию рисков, связанных с возможным выводом из эксплуатации иностранных газовых турбин, что может привести к дефициту мощности, сообщает ТАСС.

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