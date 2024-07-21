В Москве произошла эвакуация из бутиков на третьем этаже исторического здания XIX века, расположенного напротив ЦУМа на Неглинной улице, из-за пожара в вентиляционной системе. Инцидент привел к эвакуации 15 человек. Огонь, охвативший площадь в 1,5 квадратных метра, возник в вытяжном коробе, предположительно из-за накопления жировых отложений от ресторана на первом этаже.
Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что пожар начался в системе вытяжки здания. Здание, в котором произошло ЧП, изначально использовалось как доходный дом с магазинами Московского купеческого общества.
Фото: flickr.com/Gennady Grachev (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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