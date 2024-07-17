Московские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым сильным дождем и ветром 18 и 19 июля. Прогнозируется, что в течение двух дней выпадет от 10 до 70 мм осадков.

Для предотвращения аварийных ситуаций усилены меры безопасности: городские службы находятся на круглосуточном дежурстве, организовано дежурство спецтехники, приняты меры защиты зданий и сооружений от ветра. Также электросетевые организации готовят источники аварийного питания.

Жителям рекомендуется быть осторожными, избегать укрытий под деревьями и соблюдать правила дорожного движения, сообщает ТАСС.

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