Бывшая жена Моргенштерна* перечислила все его грехи в ответ на извинения рэпера

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.
Дилару Зинатуллину не растрогали слова Моргенштерна*, который публично признал, что был виноват перед ней. Она уверена, что рэпер таким образом пытается привлечь к себе общественное внимание.
"Я не позволю тебе годами обманывать, угрожать, запугивать", — написала Дилара в социальных сетях в ответ на излияния бывшего мужа.
Зинатуллина уверена, что Моргенштерн смеётся над наивностью "лохов", которых он "обдурил".
Бывшая жена рэпера считает, что у Моргенштерна не получится отбелить свою репутацию.
"Жестокость, ложь, гордыню и корысть не получится оправдать депрессией. Так не бывает", — выразила своё мнение Дилара.
Ранее рэпер Моргенштерн* признался, что психически нездоров и извинился перед бывшей женой Диларой.
*Признан Минюстом РФ инсотранным агентом
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