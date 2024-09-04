Бывшая жена Моргенштерна* перечислила все его грехи в ответ на извинения рэпера

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.

Дилару Зинатуллину не растрогали слова Моргенштерна*, который публично признал, что был виноват перед ней. Она уверена, что рэпер таким образом пытается привлечь к себе общественное внимание.

"Я не позволю тебе годами обманывать, угрожать, запугивать", — написала Дилара в социальных сетях в ответ на излияния бывшего мужа.

Зинатуллина уверена, что Моргенштерн смеётся над наивностью "лохов", которых он "обдурил".

Бывшая жена рэпера считает, что у Моргенштерна не получится отбелить свою репутацию.

"Жестокость, ложь, гордыню и корысть не получится оправдать депрессией. Так не бывает", — выразила своё мнение Дилара.

Ранее рэпер Моргенштерн* признался, что психически нездоров и извинился перед бывшей женой Диларой.

*Признан Минюстом РФ инсотранным агентом