Моргенштерн* признал, что психически нездоров и извинился перед бывшей женой Диларой

Моргенштерн* признал, что был ужасным мужем для Дилары Зинатуллиной

Рэпер Моргенштерн* раскаялся перед бывшей супругой Диларой Зинатуллиной за своё поведение.

Моргенштерн* понял, что писихически нездоров и заявил, что был ужасным мужем для Дилары.

Он объяснил, что его прегрешения перед женой не идут ни в какое сравнение с претензиями, которые он предъявлял ей.

"Я не умел любить, и понимаю, как изранил твою душу. Все, что я умел — это откупаться деньгами, и я сам себе придумал твой плохой образ", — обратился к бывшей супруге музыкант.

Алишер объяснил, что находится сейчас в глубокой депрессии. Он сам поставил себе диагнозы — шизофрения и зависимость.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом