Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Моргенштерн* признал, что был ужасным мужем для Дилары Зинатуллиной
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Моргенштерн* признал, что психически нездоров и извинился перед бывшей женой Диларой

Моргенштерн* признал, что был ужасным мужем для Дилары Зинатуллиной

Рэпер Моргенштерн* раскаялся перед бывшей супругой Диларой Зинатуллиной за своё поведение.

Моргенштерн* понял, что писихически нездоров и заявил, что был ужасным мужем для Дилары.

Он объяснил, что его прегрешения перед женой не идут ни в какое сравнение с претензиями, которые он предъявлял ей.

"Я не умел любить, и понимаю, как изранил твою душу. Все, что я умел — это откупаться деньгами, и я сам себе придумал твой плохой образ", — обратился к бывшей супруге музыкант.

Алишер объяснил, что находится сейчас в глубокой депрессии. Он сам поставил себе диагнозы — шизофрения и зависимость.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Мир

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники, которые настраивают в Великобритании, для ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ на официальном сайте.

Читать полностью
Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы

Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы

В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Читать полностью

Общество

Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера

Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера

Экс-супруга рэпера Моргенштерна* не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.

Читать полностью
Никита Пресняков высказался о своём разводе:

Никита Пресняков высказался о своём разводе: "Мои соболезнования"

Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прояснил ситуацию после заявления о разводе.

Читать полностью

Новости