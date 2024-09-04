Моргенштерн* признал, что психически нездоров и извинился перед бывшей женой Диларой

Рэпер Моргенштерн* раскаялся перед бывшей супругой Диларой Зинатуллиной за своё поведение.
Моргенштерн* понял, что писихически нездоров и заявил, что был ужасным мужем для Дилары.
Он объяснил, что его прегрешения перед женой не идут ни в какое сравнение с претензиями, которые он предъявлял ей.
"Я не умел любить, и понимаю, как изранил твою душу. Все, что я умел — это откупаться деньгами, и я сам себе придумал твой плохой образ", — обратился к бывшей супруге музыкант.
Алишер объяснил, что находится сейчас в глубокой депрессии. Он сам поставил себе диагнозы — шизофрения и зависимость.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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