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  • Опубликована сегодня в 19:36

Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский

К текущему момент президентом Молдавии Майей Санду уподписан закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского. Она также отметила, что этот язык может стать "катализатором консолидации общества".

"Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский"

Напомним, что ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил об искусственной подложке молдавского языка: он был специально создан СССР.

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