К текущему момент президентом Молдавии Майей Санду уподписан закон, признающий государственным языком страны румынский вместо молдавского. Она также отметила, что этот язык может стать "катализатором консолидации общества".

"Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский"

Напомним, что ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил об искусственной подложке молдавского языка: он был специально создан СССР.