Солдаты национальной армии Молдавии приступили к совместным тренировкам со своими коллегами из Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании на "многонациональных учениях JCET-2023". Такой информацией поделилось молдавское Министерство обороны.
"По сценарию военнослужащие четырёх стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач"
Совместная боевая подготовка продлится до 7 апреля.
South China Morning Post: Европа ослаблена и занимает выжидательную позицию
Сближение России и Китая привело к созданию мощного кулака в противовес НАТО. Об этом пишет научный сотрудник Гонконгского университета Эндрю Шэн.
Суданцы провели митинг в поддержку ЧВК "Вагнер"
Жители города Хартум вышли на митинг, на котором выразили поддержку России и ЧВК "Вагнер". Массовое мероприятие состоялось в одном из районов столицы.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.