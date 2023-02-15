Майя Санду, президент Молдавии, утверждает, что в республике отсутствует политическая нестабильность, несмотря на недавнюю отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. Об этом она сообщила румынскому телеканалу ТВР-1.

«Новое правительство будет утверждено завтра, оно продолжит реформы, особенно те, на которых настаивают европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути интеграции в ЕС»

Ранее, Санду с уверенностью сказала о предстоящем нападении со стороны оппозиции с целью добиться координальной смены власти.