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  • Опубликована сегодня в 21:51

Президент Молдавии: у нас нет политической нестабильности

Майя Санду, президент Молдавии, утверждает, что в республике отсутствует политическая нестабильность, несмотря на недавнюю отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. Об этом она сообщила румынскому телеканалу ТВР-1.

«Новое правительство будет утверждено завтра, оно продолжит реформы, особенно те, на которых настаивают европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути интеграции в ЕС»

Ранее, Санду с уверенностью сказала о предстоящем нападении со стороны оппозиции с целью добиться координальной смены власти.

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