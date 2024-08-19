Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Чем Mitsubishi Pajero Sport привлекает водителей, несмотря на устаревшее оснащение
  1. Главная
  2. Авто и мото

Mitsubishi Pajero Sport: в чём секрет его популярности, несмотря на минусы

Чем Mitsubishi Pajero Sport привлекает водителей, несмотря на устаревшее оснащение

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport не претерпевал значительных обновлений на протяжении нескольких лет, и все изменения, которые вносила японская компания, были малозаметны. В результате, по уровню оснащения Pajero Sport уступает своим конкурентам. Однако, как отмечают владельцы, японская модель превосходит своих одноклассников по техническим характеристикам и поведению на дороге.

Pajero Sport остаётся одним из самых доступных внедорожников в своём сегменте. Он выделяется отличной проходимостью на бездорожье и высокой производительностью, превосходя конкурентов в этих аспектах. Тем не менее, устаревшие информационно-развлекательные технологии оставляют желать лучшего, и внутреннее пространство для хранения вещей также не вызывает восторга.

Постепенно Pajero Sport превращается в классический внедорожник, с акцентом на проходимость, но при этом с устаревшими функциями. Это делает его узкоспециализированным автомобилем. С другой стороны, его прочность подтверждается 10-летней гарантией от производителя.

Несмотря на то что многие аспекты Pajero Sport устарели за почти десятилетие производства, он остаётся конкурентоспособным в плане ходовых качеств. В отличие от конкурентов, таких как Isuzu MU-X и Toyota Fortuner, система полного привода Pajero Sport позволяет безопасно передвигаться по уплотнённым поверхностям без риска заклинивания дифференциала. Это особенно важно в условиях дождя, обеспечивая дополнительную безопасность и тягу.

Pajero Sport особенно комфортно чувствует себя на бездорожье, что и составляет его основное преимущество. Хотя некоторые конкуренты превосходят Mitsubishi по уровню роскоши и изысканности, немногие могут сравниться с ним по проходимости, когда асфальт заканчивается.

На дороге Pajero Sport ощущается так же, как и другие внедорожники с лестничной рамой. Он движется в спокойном темпе, но попытки ускориться приводят к значительному шуму и минимальному приросту скорости. Двигатель лучше всего работает при невысоких нагрузках.

Трансмиссия Pajero Sport не предназначена для агрессивной езды, так как настроена на поддержание низких оборотов и экономию топлива.

На асфальте Pajero Sport ведёт себя почти так же, как и большинство конкурентов. Автомобиль не отличается высокой скоростью и комфортом, и его управляемость оставляет желать лучшего.

Pajero Sport также не хватает динамики на поворотах, как в городских, так и в сельских условиях. Мягкая подвеска делает его более комфортным в городе по сравнению с некоторыми конкурентами, хотя он не является лидером в своём классе. На извилистых дорогах кузов заметно кренится, несмотря на название Sport.

Медленное, тяжёлое рулевое управление на низких скоростях затрудняет вождение, особенно по сравнению с моделями Everest или MU-X. Однако камера кругового обзора помогает при парковке этого массивного автомобиля на загруженных парковках торговых центров.

Дизельный двигатель стабильно работает на крейсерской скорости, а мягкая подвеска обеспечивает Pajero Sport комфортное движение по дорогам. Однако обгоны требуют предварительного планирования.

Несмотря на многочисленные недостатки, японская модель продолжает привлекать внимание своими выдающимися внедорожными характеристиками и надёжностью.

Фото:commons.wikimedia.org/ RL GNZLZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Мир

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Читать полностью
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.

Читать полностью

Общество

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство закупило для Льва Лещенко дорогостоящий препарат "Виндамэкс" за 1,8 миллиона рублей. 82-летний артист борется с редким заболеванием, которое возникает из-за нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом.

Читать полностью
Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье.

Читать полностью

Новости