Mitsubishi Pajero Sport: в чём секрет его популярности, несмотря на минусы

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport не претерпевал значительных обновлений на протяжении нескольких лет, и все изменения, которые вносила японская компания, были малозаметны. В результате, по уровню оснащения Pajero Sport уступает своим конкурентам. Однако, как отмечают владельцы, японская модель превосходит своих одноклассников по техническим характеристикам и поведению на дороге.
Pajero Sport остаётся одним из самых доступных внедорожников в своём сегменте. Он выделяется отличной проходимостью на бездорожье и высокой производительностью, превосходя конкурентов в этих аспектах. Тем не менее, устаревшие информационно-развлекательные технологии оставляют желать лучшего, и внутреннее пространство для хранения вещей также не вызывает восторга.
Постепенно Pajero Sport превращается в классический внедорожник, с акцентом на проходимость, но при этом с устаревшими функциями. Это делает его узкоспециализированным автомобилем. С другой стороны, его прочность подтверждается 10-летней гарантией от производителя.
Несмотря на то что многие аспекты Pajero Sport устарели за почти десятилетие производства, он остаётся конкурентоспособным в плане ходовых качеств. В отличие от конкурентов, таких как Isuzu MU-X и Toyota Fortuner, система полного привода Pajero Sport позволяет безопасно передвигаться по уплотнённым поверхностям без риска заклинивания дифференциала. Это особенно важно в условиях дождя, обеспечивая дополнительную безопасность и тягу.
Pajero Sport особенно комфортно чувствует себя на бездорожье, что и составляет его основное преимущество. Хотя некоторые конкуренты превосходят Mitsubishi по уровню роскоши и изысканности, немногие могут сравниться с ним по проходимости, когда асфальт заканчивается.
На дороге Pajero Sport ощущается так же, как и другие внедорожники с лестничной рамой. Он движется в спокойном темпе, но попытки ускориться приводят к значительному шуму и минимальному приросту скорости. Двигатель лучше всего работает при невысоких нагрузках.
Трансмиссия Pajero Sport не предназначена для агрессивной езды, так как настроена на поддержание низких оборотов и экономию топлива.
На асфальте Pajero Sport ведёт себя почти так же, как и большинство конкурентов. Автомобиль не отличается высокой скоростью и комфортом, и его управляемость оставляет желать лучшего.
Pajero Sport также не хватает динамики на поворотах, как в городских, так и в сельских условиях. Мягкая подвеска делает его более комфортным в городе по сравнению с некоторыми конкурентами, хотя он не является лидером в своём классе. На извилистых дорогах кузов заметно кренится, несмотря на название Sport.
Медленное, тяжёлое рулевое управление на низких скоростях затрудняет вождение, особенно по сравнению с моделями Everest или MU-X. Однако камера кругового обзора помогает при парковке этого массивного автомобиля на загруженных парковках торговых центров.
Дизельный двигатель стабильно работает на крейсерской скорости, а мягкая подвеска обеспечивает Pajero Sport комфортное движение по дорогам. Однако обгоны требуют предварительного планирования.
Несмотря на многочисленные недостатки, японская модель продолжает привлекать внимание своими выдающимися внедорожными характеристиками и надёжностью.
Фото:commons.wikimedia.org/ RL GNZLZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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