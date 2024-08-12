Появились снимки новой победительницы конкурса "Миссис Россия-2024"

Названа победительница конкурса "Миссис Россия-2024". Ей стала 40-летняя мать троих детей из Санкт-Петербурга Людмила Рожнева.

В Сети распространились кадры с награждения новой "Миссис Россия" она получила корону из рук прошлогодней победительницы конкурса красоты Жанны Специальной.

О новой "Миссис Россия" известно, что она 40-летняя многодетная мать (воспитывает троих детей) занимается бизнесом, поёт в хоре, играет на музыкальных инструментах, катается на мотоцикле. Она состоит в браке уже 14 лет.

У Людмилы Рожневой за плечами большой опыт участия в конкурсах красоты. Она уже становилась "Миссис Санкт-Петербург", "Автоледи-2023", "Миссис бикини — 2023", "Миссис шеф — 2023".

Внешность победительницы всероссийского конкурса красоты на этот раз не вызвала нареканий. Женщину осыпали комплиментами.

Фото: соцсети