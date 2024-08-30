В программу профмедосмотров включили исследование на гепатит С

Министерство здравоохранения России дополнило государственную программу профилактических медицинских осмотров анализом на гепатит С. Согласно новому нормативу, добавлено проведение сринингового исследования на антитела к гепатиту С для россиян в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет.
Экономические последствия заболеваемости вирусным гепатитом С в 2023 году были весьма существенными, говорится в свежем докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году", и, по расчетам ведомства превысило 65,6 млрд руб. с учетом прямых и косвенных затрат.
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