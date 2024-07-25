Формирования российского воинского объединения "Восток" укрепили свои позиции на линии соприкосновения, нанеся существенный урон украинским вооруженным силам. По данным, обнародованным оборонным ведомством РФ в четверг, потери противника составили около 125 бойцов.

Военнослужащие группировки "Восток" успешно продвинулись вперед, нанеся удар по личному составу и боевой технике нескольких украинских бригад. Среди них оказались 72-я механизированная, 58-я мотопехотная, а также 123-я бригада территориальной обороны. Столкновения произошли в окрестностях населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Нескучное и Раздольное, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

В результате боевых действий украинская сторона лишилась значительного количества военной техники. В частности, были уничтожены танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" калибра 152 мм, гаубица Д-20 аналогичного калибра, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, российским военным удалось ликвидировать полевой склад с боеприпасами противника.

Фото: commons. wikimedia.orgЕвгений Половодов (Евгений Половодов)( Creative Commons Attribution 4.0)