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Минобороны РФ признано потерпевшим по взрыву Крымского моста
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Суд сформировал перечень потерпевших от теракта на Крымском мосту

Минобороны РФ признано потерпевшим по взрыву Крымского моста

Судебные инстанции признали, что потерпевшими от теракта на Крымском мосту стали пять организаций и физических лиц. В том числе министерство обороны РФ и компании "Профит Рейл" и "Урал Логистика", выяснило агентство РИА Новости.

"К двенадцати обвиняемым по рассматриваемому делу предъявлены требования о взыскании материального вреда, причиненного преступным деянием, а также имущественной компенсации морального вреда", — говорится в материалах расследуемого судом дела.

Ранее судом был произведен арест собственности обвиняемых в теракте. Само преступление имело место 8 октября 2022 года: взорвался автомобиль, а затем загорелись топливные цистерны и обрушились два пролета сооружения. Погибли четыре человека.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/ rosavtodor. ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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