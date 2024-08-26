Суд сформировал перечень потерпевших от теракта на Крымском мосту

Судебные инстанции признали, что потерпевшими от теракта на Крымском мосту стали пять организаций и физических лиц. В том числе министерство обороны РФ и компании "Профит Рейл" и "Урал Логистика", выяснило агентство РИА Новости.

"К двенадцати обвиняемым по рассматриваемому делу предъявлены требования о взыскании материального вреда, причиненного преступным деянием, а также имущественной компенсации морального вреда", — говорится в материалах расследуемого судом дела.

Ранее судом был произведен арест собственности обвиняемых в теракте. Само преступление имело место 8 октября 2022 года: взорвался автомобиль, а затем загорелись топливные цистерны и обрушились два пролета сооружения. Погибли четыре человека.

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