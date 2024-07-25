Военные формирования группы "Центр" добились улучшения своих тактических позиций и успешно отразили несколько атак противника. Согласно информации, предоставленной российским оборонным ведомством, потери украинской стороны составили около 410 бойцов и ряд единиц военной техники.

Подразделения группировки "Центр" смогли нанести значительный урон различным украинским бригадам, включая механизированные, пехотные, воздушно-десантные и территориальной обороны. Боевые действия развернулись в окрестностях нескольких населенных пунктов Донецкой народной республики, среди которых Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовка Первая, Михайловка и Калиново.

В ходе столкновений российским военным удалось отбить семь попыток контратак со стороны штурмовых групп противника. В результате украинские вооруженные силы понесли существенные потери в живой силе и технике. Помимо людских потерь, были уничтожены два танка, включая американский Abrams, два пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 100-мм пушка МТ-12 "Рапира".

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