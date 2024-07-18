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Mini анонсировала выпуск нового кроссовера мощностью 218 лошадиных сил
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Mini анонсировала выпуск нового кроссовера мощностью 218 лошадиных сил

Mini анонсировала планы по выпуску новой модели кроссовера. Об этом стало известно благодаря комментариям вице-президента американского отделения компании Майкла Пейтона.

Согласно его словам, новинка будет разработана на основе текущей модели Countryman и ориентирована на поклонников внедорожной езды. Возможны усилители кузова для защиты от грязи и камней, повышенный клиренс и специальные внедорожные шины.

В двигательном отсеке ожидается установка 2,0-литрового турбомотора мощностью 218 лошадиных сил, который будет работать в сочетании с автоматизированной трансмиссией.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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