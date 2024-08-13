Майли Сайрус официально получила статус легенды

Известная актриса и певица Майли Сайрус, которая получила широкую известность благодаря своей роли в сериале "Ханна Монтана" от Disney, удостоена официального звания "Легенда Disney". Это событие произошло на церемонии в Калифорнии, о чем сообщило издание Variety.
Майли, которая уже является обладательницей премии "Грэмми", произнесла вдохновляющую речь, в которой призналась, что даже легенды испытывают страх, но всё равно продолжают бороться. Артистка подчеркнула, что способность действовать, несмотря на страх, является по-настоящему легендарной чертой.
Важно отметить, что Сайрус стала самой молодой знаменитостью, получившей этот титул. Вместе с ней ещё 13 известных личностей, участвовавших в крупных проектах студии, также получили статус "Легенда Disney".
Фото: flickr.com/Rodrigo Balladares Muñoz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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