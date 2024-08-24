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Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube:
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Михаил Ширвиндт возмущён блокировкой YouTube: "Мама не может смотреть постановки с участием отца"

Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube: "Хиншейн этому очень рад"

Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему не одобряет блокировку YouTube.

Сына народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта расстроило решение закрыть YouTube в России.

Он считает, что закрыть иностранный видеохостинг в стране заставило начальников "пугливость".

"Ютуба испугались и закрыли, и теперь моя мама не может смотреть постановки, фильмы и спектакли, где участвовал мой папа. Она целыми днями это смотрела. Наверное, Хиншейн этому очень рад", — выразил своё возмущение ведущий шоу "Съедобное/несъедобное".

Своё недовольство блокировкой YouTube высказывал и певец Юрий Лоза. Он лишился возможности смотреть шахматные партии.

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