Михаил Ширвиндт возмущён блокировкой YouTube: "Мама не может смотреть постановки с участием отца"

Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему не одобряет блокировку YouTube.
Сына народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта расстроило решение закрыть YouTube в России.
Он считает, что закрыть иностранный видеохостинг в стране заставило начальников "пугливость".
"Ютуба испугались и закрыли, и теперь моя мама не может смотреть постановки, фильмы и спектакли, где участвовал мой папа. Она целыми днями это смотрела. Наверное, Хиншейн этому очень рад", — выразил своё возмущение ведущий шоу "Съедобное/несъедобное".
Своё недовольство блокировкой YouTube высказывал и певец Юрий Лоза. Он лишился возможности смотреть шахматные партии.
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