Михаил Ширвиндт возмущён блокировкой YouTube: "Мама не может смотреть постановки с участием отца"

Врач-диетолог Елена Соломатина обсудила различные альтернативы традиционным картофельным чипсам, которые позиционируются как более полезные. Она отметила, что чипсы из батата и нута менее вредны для здоровья, а также популярны фруктовые закуски, такие как кокосовые чипсы и сублимированные ягоды.