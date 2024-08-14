Официальный представитель Мид России Мария Захарова назвала прогнившим Киевский режим

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте ведомства, отметила, что киевский режим, который, по ее словам, полностью разложился изнутри, продолжает существовать исключительно благодаря финансовой поддержке Запада.
Она подчеркнула, что его падение неизбежно и является лишь вопросом времени.
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