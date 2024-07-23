Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что транспортировка энергоресурсов через территорию Украины уже длительное время используется киевскими властями в качестве инструмента манипуляции. По ее словам, подобные действия украинского руководства получали одобрение со стороны западных стран.

Захарова подчеркнула, что Киев превратил транзит энергоносителей в механизм влияния на различные государства и народы. Она отметила, что западные кураторы Украины должны были пресечь такую политику, однако вместо этого они поощряли подобный подход.

Представитель МИД РФ добавила, что ситуация развивалась по нарастающей. По ее мнению, эта политика, стимулируемая Вашингтоном, в настоящее время переросла в международный терроризм.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок нефти компании "Лукойл" через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Сийярто заявил о намерении поднять этот вопрос на совещании министров иностранных дел Европейского Союза.

Министерство экономики Словакии также подтвердило информацию о прекращении поступления нефти от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию.

Фото: commons. wikimedia.orgЛука Галуцци (Lucag)(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.)