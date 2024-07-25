Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил позицию своей страны по ряду вопросов, касающихся ситуации на Украине. Выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне в Сенате итальянского парламента, он подчеркнул несколько ключевых моментов.

Таяни заявил о неприятии Италией идеи отправки западных военных инструкторов на Украину. По его мнению, поддержка обороноспособности Киева является инструментом для привлечения Москвы к переговорному процессу. Он также напомнил о позиции итальянского руководства против снятия запрета на удары по территории России для украинских войск.

Говоря о недавней встрече глав МИД ЕС, итальянский министр отметил стремление к достижению справедливого мира на Украине. Он положительно оценил визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, рассматривая это как попытку привлечь Пекин к убеждению России прислушаться к дипломатическим советам.

Таяни также упомянул о конференции в Швейцарии, где была отмечена открытость Украины к возможному участию России в будущих переговорах. Он считает это фундаментальным шагом, подчеркивая, что мир достигается совместными усилиями.

В ответ на эти заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на получение дополнительных разъяснений относительно позиции Киева по переговорам. Он предположил, что возвращение к риторике о диалоге может быть связано с текущими трудностями украинской стороны.

Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, несмотря на законодательный запрет на них со стороны Киева. Кремль подчеркивает необходимость учета фактической ситуации и новых реалий для возможного мирного урегулирования конфликта.

Фото: commons. wikimedia.orgНикола Занарини(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)