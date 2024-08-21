Microsoft ограничивает доступ российских компаний к облачным сервисам с 2 сентября 2024

Microsoft предупредила российские компании о планируемом ограничении доступа к облачным сервисам. По информации дистрибьютора Microsoft в России, компании "Софтлайн", доступ к ряду облачных подписок будет ограничен с 2 сентября 2024 года.
Это новое решение затронет все организации, зарегистрированные в Российской Федерации, кроме многонациональных компаний, которые находятся под контролем иностранных юридических лиц. Ограничения коснутся всех способов лицензирования, включая Enterprise и CSP.
Microsoft не предоставила подробностей о новых запретах, но партнеры компании в России уже ищут разъяснения. В частности, они просят уточнить, какие продукты и пакеты подлежат ограничениям, срок доступности облачных данных и какие документы необходимы для подтверждения статуса MNC.
В настоящее время "Софтлайн" рекомендует российским пользователям Microsoft предпринять меры по сохранению данных из облака.
Фото: www.flickr.com/GoToVan (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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