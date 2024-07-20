Сбой в облачной платформе Microsoft Azure, вызванный обновлением программного обеспечения от компании Crowdstrike, затронул примерно 8,5 миллионов устройств с операционной системой Windows, что составляет менее 1% от всех устройств с этой ОС.

Несмотря на малый процент затронутых устройств, сбой имел серьезные социальные и экономические последствия, так как затронутые устройства принадлежали организациям, предоставляющим критически важные услуги.

Crowdstrike сотрудничает с Microsoft для разработки решения быстрого устранения проблемы, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Tyler Lahti (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)