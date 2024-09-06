Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ
  1. Главная
  2. Мир

Мьянма в обход санкций может начать обмен риса и масла на нефть и газ из РФ

Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ

Мьянма в обход санкционных ограничений может организовать бартерную торговлю с нашей страной, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

"Мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России", — поделился представитель властей республики в кулуарах Восточного экономического форума.

На этом фоне. по информации Reuters, к безденежным схемам могут перейти РФ и КНР — данная тема звучит на переговорах между хозяйствующими субъектами обеих стран, а как минимум несколько сделок, связанных с сельским хозяйством, ожидаются уже текущей осенью.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Адам Джонс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

Мир

Захарова: Запад обманул мир при вводе бессрочных санкций в СБ ООН против КНДР

Захарова: Запад обманул мир при вводе бессрочных санкций в СБ ООН против КНДР

Представители западных государств солгали членам Совета Безопасности ООН при голосовании о введении бессрочных санкций в отношении Корейской народно-демократической республики, рассказала в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Читать полностью
Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.

Читать полностью

Общество

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы

Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"

Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.

Читать полностью

Новости