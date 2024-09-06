Мьянма в обход санкций может начать обмен риса и масла на нефть и газ из РФ

Мьянма в обход санкционных ограничений может организовать бартерную торговлю с нашей страной, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.
"Мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России", — поделился представитель властей республики в кулуарах Восточного экономического форума.
На этом фоне. по информации Reuters, к безденежным схемам могут перейти РФ и КНР — данная тема звучит на переговорах между хозяйствующими субъектами обеих стран, а как минимум несколько сделок, связанных с сельским хозяйством, ожидаются уже текущей осенью.
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