Мьянма в обход санкций может начать обмен риса и масла на нефть и газ из РФ

Мьянма предлагает бартер риса и масла на российские нефть и газ

Мьянма в обход санкционных ограничений может организовать бартерную торговлю с нашей страной, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента планирования министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы Чжо Све Лин.

"Мы можем поставлять сельскохозяйственные продукты вроде риса, масла, сахара и морепродуктов. Мы готовы обменивать эти товары на удобрения, нефть и газ из России", — поделился представитель властей республики в кулуарах Восточного экономического форума.

На этом фоне. по информации Reuters, к безденежным схемам могут перейти РФ и КНР — данная тема звучит на переговорах между хозяйствующими субъектами обеих стран, а как минимум несколько сделок, связанных с сельским хозяйством, ожидаются уже текущей осенью.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Адам Джонс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)