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Первая западная премиальная автокомпания на российском рынке отметила свой юбилей

АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили" отметила свой юбилей на рынке РФ

АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили" — первая премиальная западная автомобильная компания в России отметила свой юбилей. Компания, наследница традиций, начатых с первого автомобиля Benz Velo в 1894 году, развила сеть дилеров по всей стране и открыла технический центр в 1995 году.

Получив множество наград, в 2023 году компания была переименована в АО "МБ РУС" и передана в управление АО "Автодом", при этом сохраняя все гарантийные обязательства. Сейчас "МБ РУС" активно занимается продажей и продвижением новых марок в легковом и малотоннажном сегментах, в том числе высокотехнологичного бренда Seres, а также Foton и Forland.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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