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Владимир Путин расширил состав комиссии по государственным наградам
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  • Опубликована сегодня в 23:22

Владимир Путин расширил состав комиссии по государственным наградам

Глава Российской Федерации Владимир Путин расширил состав комиссии при президенте РФ по государственным наградам, добавив в нее своего помощника Владимира Мединского. Соответствующее распоряжение было обнародовано в начале недели.

Согласно опубликованному указу, в состав Комиссии также вошли заместитель главы Минтранса РФ Константин Пашков, заместитель руководителя - начальник управления Службы внешней разведки России Александр Родионов и заместитель министра финансов Российской Федерации Елена Яковлева.

Документ предписывает внести ряд изменений в состав комиссии при президенте России по государственным наградам, включив в нее вышеперечисленных лиц.

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