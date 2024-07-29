Глава Российской Федерации Владимир Путин расширил состав комиссии при президенте РФ по государственным наградам, добавив в нее своего помощника Владимира Мединского. Соответствующее распоряжение было обнародовано в начале недели.
Согласно опубликованному указу, в состав Комиссии также вошли заместитель главы Минтранса РФ Константин Пашков, заместитель руководителя - начальник управления Службы внешней разведки России Александр Родионов и заместитель министра финансов Российской Федерации Елена Яковлева.
Документ предписывает внести ряд изменений в состав комиссии при президенте России по государственным наградам, включив в нее вышеперечисленных лиц.
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