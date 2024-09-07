Бронзовый меч фараона Рамсеса II нашли ученые на севере Египта

На севере Египта археологи обнаружили бронзовый меч, принадлежавший фараону Рамсесу II. Раскопки проводились в одном из районов города Хош-Иса в мухафазе Бухейра. Оружие в рабочем состоянии и почти не затупилось, сообщает министерство туризма и древностей страны.

Также участники археологической экспедиции выявили следы военных казарм и складов для оружия и продовольствия эпохи Нового царства (XVI-XI века до н. э.). Специалисты выкопали ещё и древние инструменты для охоты, украшения и средства личной гигиены.

В частности найдены бусы из слоновой кости и оберегающие амулеты. Среди значительных находок — захоронение коровы, которая в Древнем Египте считалась священной, и известняковый блок с иероглифической надписью титулов главы государства Рамсеса II.

Рамсес II являлся третьим по счету руководителем страны из XIX династии Древнего Египта. Он возглавил державу в возрасте 25 лет. Считается, что он правил в 1279-1213 годах до н. э. В годы правления Рамсеса II в Древнем Египте было организовано масштабное строительство, было создано и открыто множество храмов, в том числе храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.

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