Бронзовый меч фараона Рамсеса II нашли ученые на севере Египта

На севере Египта археологи обнаружили бронзовый меч, принадлежавший фараону Рамсесу II. Раскопки проводились в одном из районов города Хош-Иса в мухафазе Бухейра. Оружие в рабочем состоянии и почти не затупилось, сообщает министерство туризма и древностей страны.
Также участники археологической экспедиции выявили следы военных казарм и складов для оружия и продовольствия эпохи Нового царства (XVI-XI века до н. э.). Специалисты выкопали ещё и древние инструменты для охоты, украшения и средства личной гигиены.
В частности найдены бусы из слоновой кости и оберегающие амулеты. Среди значительных находок — захоронение коровы, которая в Древнем Египте считалась священной, и известняковый блок с иероглифической надписью титулов главы государства Рамсеса II.
Рамсес II являлся третьим по счету руководителем страны из XIX династии Древнего Египта. Он возглавил державу в возрасте 25 лет. Считается, что он правил в 1279-1213 годах до н. э. В годы правления Рамсеса II в Древнем Египте было организовано масштабное строительство, было создано и открыто множество храмов, в том числе храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Карен Грин (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России
У Соединённых Штатов возникнут довольно большие проблемы в случае, если они решат передать столице и крупнейшему по населению городу Украины дальнобойное ракетное оружие, которое ВСУ собирается применять против РФ. Такое мнение высказал YouTube-каналу Judging Freedom политический комментатор и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Иран отрицает поставку баллистических ракет России
Политика Ирана в отношении военных действий на Украине остаётся без изменений, исламская страна воздерживается от предоставления военной помощи любой из сторон конфликта, официально обозначили позицию в постпредстве Иранской республики при ООН, сообщает CNN.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.