Сенсация в Мексике: учёные нашли тайное послание древних майя

Учёные из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) сделали новое открытие в ходе раскопок в археологической зоне Коба. Эти руины расположены на востоке Мексики, на полуострове Юкатан.
Как сообщили представители INAH в интервью Metro, находка представляет собой плиту с глифами, которая была обнаружена в скале у пирамиды Нохоч-Муль. Эта крупная плита содержит иероглифическое послание народа майя.
На плите выявлены 123 глифа, расположенные в форме буквы "Г". Учёным удалось расшифровать эти символы. Выяснилось, что текст повествует о ранее неизвестном правителе по имени Кавииль Чак Чеен, чьё имя связано с божеством молний в мифологии майя. Этот артефакт имеет огромное значение для исследователей, поскольку люди жили в этом регионе с 100 года до н. э. по 1200 год н. э., но исторические данные есть лишь о 11 правителях и 3 правительницах этих земель.
В мексиканском национальном парке Шкарет действует Международный научно-образовательный центр Юрия Кнорозова, названный в честь выдающегося советского историка, этнографа и лингвиста, который внёс значительный вклад в изучение письменности и культуры майя.
Учёные также обнаружили на панели дату основания города Кех-Виц-Нала (Горы Оленя), которая относится к 569 году н. э. Исследования текста продолжаются, и после тщательной очистки, укрепления и создания 3D-модели находки её планируется представить публике уже в сентябре.
Фото: commons.wikimedia.org/Jan Harenburg (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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