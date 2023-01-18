Итальянские карабинеры задержали лидера Cosa Nostra Маттео Денаро в больнице, где он сдавал анализы с подозрением на рак кишечника. Денаро успешно скрывался от властей Рима более 30 лет.

"Когда полицейские окружили здание частной медицинской клиники в Палермо, Денаро находился у кабинета врача. Он попытался скрыться среди многочисленных переходов и коридоров клиники, но был прижат к стенке", — сообщает Daily Mail.

Человек-триггер, который не раз хвастался, что телами своих жертв может заполнить целое кладбище, на протяжение нескольких десятилетий считался самым влиятельным мафиози и "боссом боссов".

Если будет доказано, что многочисленные убийства, включая растворение детей в кислоте и удушение беременных женщин, совершил именно он, Денаро грозит пожизненное тюремное заключение.