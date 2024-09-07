Встреча футбольных сборных России и Таиланда перенесена из-за супертайфуна

Федерация футбола Вьетнама перенесла встречу между сборными России и Таиланда по футболу, которая была анонсирована на 7 сентября. Причиной послужил приближающийся супертайфун "Яги", сообщает Thanh Nien. Стартовый свисток к матчу должен был прозвучать сегодня в 16:00 по московскому времени на стадионе "Ми Динь" в Ханое.

Сейчас речь идёт о начале товарищеской встречи в то же время 8 сентября, информирует ТАСС. Наши футболисты в Ханое принимают участие в товарищеском турнире LPBank Cup. Команда ранее одолела сборную хозяев площадки со счетом 3:0. После окончания матча с Таиландом наши спортсмены должны были отправиться домой.

Тропический шторм "Яги" сформировался в ночь на второе сентября недалеко от Филиппин. 4 сентября стихия превратилась в тайфун, а меньше чем через сутки — в супертайфун. Это означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 м/c. По информации метеорологов, супертайфун может стать самым сильным для азиатского региона за последнее десятилетие.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/НамХиХоангПхонг (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)