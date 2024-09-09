К 2027 году Маску прочат статус первого триллионера Земли

Через три года Маск может стать первым триллионером планеты

Миллиардер Илон Маск получит статус первого триллионере планеты, прогнозируют аналитики компании Informa Connect Academy, которая мониторит финансовое состояние богатейших жителей Земли. по оценкам экспертов, бизнесмен сможет стать обладателем рекордной суммы к 2027 году.

Авторы исследования исходит из нынешних вводных, согласно которым в последние несколько лет активы предпринимателя увеличиваются в среднем на 110% в год, сообщает The Guardian. Американский миллиардер является богатейшим человеком на Земле. Bloomberg оценивает его состояние в 237 млрд долларов, Forbes — в 241,8 млрд долларов.

Эксперты полагают также, что вторым триллионером может стать индийский миллиардер Гаутам Адани. По прогнозам он заработает данную сумму к 2028 году.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/epSos.de (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)