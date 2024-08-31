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Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова
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Атакой на свободу слова считает блокировку в Бразилии сети Х её владелец

Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.

Накануне, судья Верховного суда Бразилии Александри ди Мораис принял решение заблокировать работу площадки X. Для тех, кто попытается обойти запрет, в том числе через VPN, грозит ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (около девяти тысяч долларов).

По информации аналитической компании Emarketer, соцсетью X хотя бы раз в месяц пользуются около 40 млн жителей Бразилии — это по численности приблизительно пятая часть населения страны.

Драйвером для конфликта с властями стал отказ блокировать аккаунты, в том числе законодателей, связанных с правой партией бывшего президента республики Жаира Болсонару, и радикалов, обвиненных в подрыве демократии.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Нико Кайзер (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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