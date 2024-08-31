Атакой на свободу слова считает блокировку в Бразилии сети Х её владелец

Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.
Накануне, судья Верховного суда Бразилии Александри ди Мораис принял решение заблокировать работу площадки X. Для тех, кто попытается обойти запрет, в том числе через VPN, грозит ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов (около девяти тысяч долларов).
По информации аналитической компании Emarketer, соцсетью X хотя бы раз в месяц пользуются около 40 млн жителей Бразилии — это по численности приблизительно пятая часть населения страны.
Драйвером для конфликта с властями стал отказ блокировать аккаунты, в том числе законодателей, связанных с правой партией бывшего президента республики Жаира Болсонару, и радикалов, обвиненных в подрыве демократии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Нико Кайзер (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию
По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.
Армянская АЭС прекратила работу из-за удара молнии
Армянскую АЭС отключилась от энергосистемы республики из-за аварии, вызванной ударом молнии. В результате инцидента зафиксирован сбой на подстанции "Шаумян-2". Это в свою очередь стало причиной к обесточивания нескольких районов Еревана, а также Армавирского и Эчмиадзинского районов, предоставила информацию компания "Электросети Армении".
Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ
Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов
Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.