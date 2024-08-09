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Маск угрожает поджечь усы Мадуро из космоса за приостановку X
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Маск обещает подпалить усы президенту Венесуэлы лазером из космоса

Маск угрожает поджечь усы Мадуро из космоса за приостановку X

Миллиардер Илон Маск пригрозил подпалить президенту Венесуэлы Николасу Мадуро усы с околоземной орбиты при помощи лазеров за приостановку работы социальной сети Х на территории латиноамериканской страны. Об этом бизнесмен сообщил на попавшем под блокировку ресурсе. Один из подписчиков X задал вопрос Маску, приготовил ли он космические лазеры в ответ на приостановку работы сервиса в боливарианской республике.

"Мы подпалим ему усы из космоса!" — прокомментировал перспективы бизнесмен.

Сегодня высшее должностное лицо Венесуэлы выпустил указ об ограничении работы соцсети на территории страны. Сроком на 10 дней. По словам Мадуро, это сделано в качестве "меры предосторожности", поскольку ресурс регулярно нарушает законы страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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