Американские исследователи обнаружили огромное количество воды в нижних слоях коры Марса

Исследователи из Университета Калифорнии в Беркли, анализируя сейсмические данные с марсианской платформы InSight, обнаружили в нижних слоях марсианской коры значительные объемы воды, достаточные для заполнения всех древних морей и океанов на Марсе. Эти данные свидетельствуют о том, что большая часть марсианской воды могла уйти в глубокие поры коры, находящиеся на глубине 11-20 км, а не испариться в космос.
Профессор Майкл Манга подчеркивает, что такие подповерхностные водные резервуары могли бы поддерживать жизнь, подобную земной. Открытие указывает на возможность существования обитаемых водных сред на современном Марсе. InSight также помог определить структуру внутренних слоев Марса и наличие возможной жидкой магмы в мантии планеты с 2018 года.
Фото: unsplash.com/NASA (National Aeronautics and Space Administration) (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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