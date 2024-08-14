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Mars приобретает производителя Pringles и Kellogg's за 35,9 миллиарда долларов
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Mars покупает Kellanova, производителя Pringles и Kellogg's, за 35,9 миллиарда долларов

Mars приобретает производителя Pringles и Kellogg's за 35,9 миллиарда долларов

Mars заключает соглашение о поглощении компании Kellanova, прославленной своими чипсами Pringles и завтраками Kellogg's, за 83,5 доллара за акцию. Общая сумма сделки, включая долговые обязательства, достигает 35,9 миллиарда долларов. Ожидается, что завершение сделки состоится в 2025 году.

Завод Kellanova располагается в Манчестере, Великобритания. Mars, владеющая знаменитыми брендами Snickers, Twix и M&M's, официально согласовала покупку Kellanova (включая бренды Kellogg's, Pringles и NutriGrain) по той же цене — 83,5 доллара за акцию. По данным Financial Times, стоимость соглашения превышает 29 миллиардов долларов, в то время как долг составляет 6 миллиардов долларов.

Совет директоров Kellanova единогласно одобрил сделку, и теперь она ожидает согласия акционеров и регуляторов. Завершение сделки запланировано на первую половину следующего года, после чего Kellanova станет частью Mars Snacking.

Чистые продажи Kellanova за прошлый год превысили 13 миллиардов долларов, а в компании трудится около 23 тысяч человек. В то же время годовой объем продаж Mars в 2023 году перевалил за 50 миллиардов долларов.

Генеральный директор Kellanova Стив Кэхиллэйн отметил, что это исторический момент, дающий возможность компании раскрыть свой потенциал.

Фото: freepik

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