Ученые из Дьюкского университета обнаружили, что лекарства, необходимые для миссии на Марс, могут просрочиться до окончания трехлетнего путешествия. Из 91 анализируемого препарата 54 имеют срок годности не более 36 месяцев, что ставит под угрозу доступность важных медикаментов, включая антибиотики и обезболивающие.
По оптимистичным оценкам, около 60% лекарств станут непригодными, а по пессимистичным — до 98%. Исследователи подчеркивают, что, хотя просроченные лекарства могут оставаться действующими, их эффективность может снижаться, особенно в условиях космической радиации и других неземных факторов.
Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/NASA/JPL-Caltech/MSSS (public domain)
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