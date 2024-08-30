Мария Кожевникова похвасталась достижением младшего сына: "Море и турецкое солнце дали свой импульс"

Звезда сериала "Универ", многодетная мать Мария Кожевникова поделилась радостью с подписчиками.
Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, на которых её младший наследник делает первые шаги в своей жизни.
"Забыла поделиться, наш Сашенька сделал свои первые шаги. Видимо, море и турецкое солнце дали свой импульс! В добрый путь, сыночек", — написала звезда под кадром.
Кожевникова ранее признавалась, что проиграла сыновьям поездку на море в карты. Она отметила, что не ожидала, что условием карточного желания детей будет путешествие.
У актрисы Марии Кожевниковой, которая известна по роли Аллочки из сериала "Универ", четверо детей: Иван (2014 года рождения), Максим (2015 года рождения), Василий (2017 года рождения) и младший сын Александр, который появился на свет в прошлом году.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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