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Мария Кожевникова рассказала о достижении младшего сына:
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Мария Кожевникова похвасталась достижением младшего сына: "Море и турецкое солнце дали свой импульс"

Мария Кожевникова рассказала о достижении младшего сына: "В добрый путь, сыночек"

Звезда сериала "Универ", многодетная мать Мария Кожевникова поделилась радостью с подписчиками.

Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, на которых её младший наследник делает первые шаги в своей жизни.

"Забыла поделиться, наш Сашенька сделал свои первые шаги. Видимо, море и турецкое солнце дали свой импульс! В добрый путь, сыночек", — написала звезда под кадром.

Кожевникова ранее признавалась, что проиграла сыновьям поездку на море в карты. Она отметила, что не ожидала, что условием карточного желания детей будет путешествие.

У актрисы Марии Кожевниковой, которая известна по роли Аллочки из сериала "Универ", четверо детей: Иван (2014 года рождения), Максим (2015 года рождения), Василий (2017 года рождения) и младший сын Александр, который появился на свет в прошлом году.

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