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Мария Погребняк благополучно родила четвёртого ребёнка
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35-летняя Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз

Мария Погребняк благополучно родила четвёртого ребёнка

Мария Погребняк поделилась радостью с подписчиками. У блогера родился четвёртый ребёнок.

Мария Погребняк объяснила, что не находит нужных слов, чтобы передать свои бурные эмоции.

"Я родила… Всё прошло так, как мы планировали с крохой!" — написала 35-летняя Мария в социальных сетях.

Она заявила, что просила малыша подождать и не появляться на свет раньше 5 сентября.

"Он меня послушал!" — отметила подруга Ольги Бузовой.

Блогер опубликовала в своём Telegram-канале снимок, на котором держит младенца на руках. На фото запечатлён также супруг Марии Игорь Головинский.

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