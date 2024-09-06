35-летняя Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз

Мария Погребняк поделилась радостью с подписчиками. У блогера родился четвёртый ребёнок.

Мария Погребняк объяснила, что не находит нужных слов, чтобы передать свои бурные эмоции.

"Я родила… Всё прошло так, как мы планировали с крохой!" — написала 35-летняя Мария в социальных сетях.

Она заявила, что просила малыша подождать и не появляться на свет раньше 5 сентября.

"Он меня послушал!" — отметила подруга Ольги Бузовой.

Блогер опубликовала в своём Telegram-канале снимок, на котором держит младенца на руках. На фото запечатлён также супруг Марии Игорь Головинский.