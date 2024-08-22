Мария Погребняк рассказала о необычном подарке отца её маме

Мария Погребняк показала родителей и выяснила у отца, какой подарок он преподнёс жене.

Беременная Мария Погребняк опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором она обедает в ресторане с родителями.

Блогер поинтересовалась у отца, чем он порадовал свою супругу. Папа Марии объяснил, что купил жене специальный коресет.

"Очень редкой формы корсет для пояса и спины, немецкий", — с гордостью рассказал мужчина.

Выяснилось, однако, что у мужчины был свой расчёт. Он хотел, чтобы его супруга эффективно выполняла домашние обязанности.