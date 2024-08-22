Мария Погребняк показала родителей и выяснила у отца, какой подарок он преподнёс жене.
Беременная Мария Погребняк опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором она обедает в ресторане с родителями.
Блогер поинтересовалась у отца, чем он порадовал свою супругу. Папа Марии объяснил, что купил жене специальный коресет.
"Очень редкой формы корсет для пояса и спины, немецкий", — с гордостью рассказал мужчина.
Выяснилось, однако, что у мужчины был свой расчёт. Он хотел, чтобы его супруга эффективно выполняла домашние обязанности.
"Папа маме подарил корсет, чтобы спина не болела, когда она моет полы. З — Забота", — написала под кадрами Погребняк.
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