На оперную диву Марию Максакову* завели уголовное дело: грозит до 6 лет тюрьмы

Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.
Как сообщает Telegram-канал Mash, против Марии Максаковой*, дочери актрисы Людмилы Максаковой завели уголовное дело за публичные заявления, в которых усмотрели деятельность против безопасности России.
Максаковой грозит до шести лет тюремного заключения. Доказательством вины оперной дивы стало видео на YouTube-канале артистки. В нём она призвала поддерживать ВСУ материально. Она также негативно высказывалась о действиях Вооружённых сил России.
С 2016 года звезда проживала с супругом на Украине.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
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