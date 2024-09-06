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На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
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На оперную диву Марию Максакову* завели уголовное дело: грозит до 6 лет тюрьмы

На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, против Марии Максаковой*, дочери актрисы Людмилы Максаковой завели уголовное дело за публичные заявления, в которых усмотрели деятельность против безопасности России.

Максаковой грозит до шести лет тюремного заключения. Доказательством вины оперной дивы стало видео на YouTube-канале артистки. В нём она призвала поддерживать ВСУ материально. Она также негативно высказывалась о действиях Вооружённых сил России.

С 2016 года звезда проживала с супругом на Украине.

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