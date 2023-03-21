Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Мариуполь лишний раз подчеркнула, насколько западные политики ошибаются в оценках ситуации на Украине, отметил известный американский политолог и общественный деятель Мэтт Кауч.

"Украина проигрывает настолько крупно, что Путин буквально гуляет по Мариуполю, который когда-то контролировал Киев", — написал он на своей странице в социальной сети, передает РИА "Новости".

По словам Кауча, американский и европейские СМИ пытаются убедить всех в том, что Россия теряет контроль над конфликтом, а Киеву совсем немного осталось до победы. Но после кадров из Мариуполя только идиот поверит в этот нарратив.

Как известно, Мариуполь, расположенный на берегу Азовского моря, является крупным металлургическим центром и имеет стратегическое значение для экономики новых российских территорий. Во время проведения спецоперации весной-летом 2022 года город сильно пострадал в результате бомбардировок и ракетных ударов. В настоящее время Мариуполь активно восстанавливается.