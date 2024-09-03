Вдова Валентина Юдашкина поздравила дочь с годовщиной свадьбы: подарили замечательных внуков

Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.
Марина Юдашкина опубликова в "Инстаграме"* свадебное фото дочери, которая в 2014 году вышла замуж за Петра Максакова.
В этом году супруги отмечают десятилетие со дня бракосочетания (оловянную свадьу).
"Вы нам подарили замечательных внуков! Хочется пожелать Вам огромного счастья и семейного благополучия! И прожить много счастливых лет", — написала супруга знаменитого кутюрье под снимком.
У Галины и Петра трое детей — сыновья Аркадий и Анатолий и дочь Агата-Ариелла.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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