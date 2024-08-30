Вдова Валентина Юдашкина показала златокудрых внуков: "Дедушкина кровь"

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась очаровательных семейным контентом с внуками.

Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фотографию милых златокудрых внуков.

"Мои любимые! Аркадий и Агата", — написала под кадрами вдова кутюрье.

Подписчики остались в восторге от снимка.

"Сладючие очень"; "Очень похожи между собой"; "Дедушкина кровь"; "Очень на дедушку похожи"; "Взгляд Аркадия как у дедушки", — писали фолловеры под постом Юдашкиной.

У четы Юдашкиных в браке родилась единственная дочь Галина. Она вышла замуж за Петра Максакова и родила троих детей — Аркадия, Анатолия и Агату-Ариеллу.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской