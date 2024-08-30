Вдова Валентина Юдашкина показала златокудрых внуков: "Дедушкина кровь"

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина поделилась очаровательных семейным контентом с внуками.
Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фотографию милых златокудрых внуков.
"Мои любимые! Аркадий и Агата", — написала под кадрами вдова кутюрье.
Подписчики остались в восторге от снимка.
"Сладючие очень";
"Очень похожи между собой";
"Дедушкина кровь";
"Очень на дедушку похожи";
"Взгляд Аркадия как у дедушки", — писали фолловеры под постом Юдашкиной.
У четы Юдашкиных в браке родилась единственная дочь Галина. Она вышла замуж за Петра Максакова и родила троих детей — Аркадия, Анатолия и Агату-Ариеллу.
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