Запорожский марганец может закрыть потребности всей России

Ввод в массовую промышленную эксплуатацию Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области в будущем даст возможность нашей стране закрыть потребность в марганце и обеспечить российские производства собственным сырьем, по которому РФ в настоящий момент зависит от импорта, считают в Роснедрах.
"Перспективы Больше-Токмакского месторождения марганцевых руд, запасы которого превышают 1,7 миллиарда тонн, колоссальны. В будущем его разработка могла бы обеспечить промышленность государства собственным марганцевым сырьем", — заявил в интервью РИА Новости советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник.
В начале лета текущего года Еврокомиссия ввела ограничения поставки марганцевых руд в отечественным потребителям. При этом спрос на данный вид сырья в России сильно зависит от импорта, следует из аналитики минпромторга. Поставки с новых территорий нивелируют зависимость российской индустрии от зарубежных контрагентов.
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