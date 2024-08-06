Ожидаемый разрыв дипломатических связей между Украиной и Мали стал результатом антипатий Киева к русской деятельности на африканском континенте и попыток дестабилизировать региональное положение, высказал мнение Алиу Тункара, член парламента и комиссии по международным вопросам Переходного собрания Республики Мали, в беседе с РИА Новости.

Мали недавно прекратила свои дипломатические контакты с Украиной, согласно агентству Франс Пресс. Сообщается, что это решение было принято в ответ на поддержку украинским правительством террористических элементов в Мали. Малийский правительственный представитель Абудалай Майга подтвердил, что данное распоряжение вступит в действие незамедлительно.

Тункара подчеркнул, что данный шаг был вполне предсказуем, учитывая недавние проявления антироссийских настроений Украины, особенно в контексте её интересов в Африке. Украинская сторона, стремясь установить дипломатические связи с различными африканскими государствами, включая Мали, Кот-д'Ивуар и Сенегал, фактически работает в интересах западных стран, провоцируя нестабильность в регионе и внутри Мали.

По мнению Тункара, поддерживать дипломатические контакты с странами, активно способствующими мировому терроризму, не представляется разумным. Он подтвердил свою поддержку решению Мали, считая его логичным и обоснованным.

Тункара также уверен, что другие члены "Альянса государств Сахеля", включая Буркина-Фасо и Нигер, предпримут аналогичные действия. Он заметил, что малийские власти не стали бы делать такое заявление без предварительного согласования со своими стратегическими партнёрами.

Ссылаясь на информацию от источников, сенегальская газета Senenews ранее утверждала, что власти Мали и Мавритании занимаются расследованием случаев обучения террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, подтвердила, что действия Киева не вызывают удивления, ведь Украина сама не раз использовала террористические методы, и Россия активно освещает подобные действия киевского режима на международной арене.

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