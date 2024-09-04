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Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика
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Максим Галкин* вступил в спор с подписчиком: "Опять про Россию?"

Юморист Максим Галкин* резко ответил на нападки подписчика

Шоумен Максим Галкин* эмоционально отреагировал на негативный комментарий подписчика.

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** анонс своих выступлений с новой программой в Европе и США. Он рассказл, что в первой половине октября посетит с концертами Вену и Амстердам, а во второй половине октября и середине ноября отправится в США.

Один из посписчиков поинтересовался, будут ли его шутки касаться РФ.

"Новая программа? Опять про Россию?" — спросил интернет-пользователь.

"Почему Вы считаете, что предыдущая была про Россию. Настолько же не про, настолько и предыдущая", — объяснил супруг певицы Аллы Пугачёвой.

Галкин отметил, что представления о его концертах склыдываются из отрывков его выступлений предыдущих двух лет.

Юморист признал, что он практикует сатиру на пропагандистов и политиков, однако не из этого, по его словам, состоит выступление.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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