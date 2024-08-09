Галкин* обвинил "обласканных Кремлём" артистов в молчании о трагедии в Курской области: "Я не первый в этой очереди"

Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.

Максим Галкин* в "Инстаграме"** прицитировал содержимое Telegram-каналов, в которых его обвинили в том, что его заставили молчать по поводу атаки на Курскую область. Супруг Аллы Пугачёвой заверил, что никто такой команды ему не давал.

Он обратил внимание на то, что "обласканные Кремлём" российские артисты никак не реагируют на трагедию в Курской области. Юморист отметил, что Газманов вспоминает свои прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, Бабкина рассказывает о кошках, а певец Шаман ограничился фразой "молимся о вас".

"Почему молчат, это хороший вопрос, но он адресован не ко мне. Я все эти два с половиной года не молчу. Я озабочен судьбой и России, и Украины. А вы спросите, не почему я молчу, а почему молчат те обласканные властью артисты, награждённые и участвововавшие во всех правительственных концертах все эти 2,5 года и горячо поддерживающие СВО. Почему они не приходят на помощь курянам?" — заявил шоумен в социальных сетях.

Он отметил, что с ним "всё понятно", потому что его записали в предатели, но он задался вопросом, почему молчат оставшиеся в стране артисты.

"Не ребята, я не первый в этой очереди, кто достоин упрёков", — заявил артист.

* признан Миюстом РФ иностранным агентом

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