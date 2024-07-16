Правительство Франции ушло в отставку. Президент республики Эммануэль Макрон со второй попытки принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и всех министров кабинета.

Согласно информации из Елисейского дворца в статусе временно исполняющих обязанности все чиновники продолжат работать до формирования новой команды исполнительной власти. Через полторы недели в Париже стартуют летний олимпийские игры.

Глава государства сообщил, что правительство в таком статусе может работать ещё несколько недель, вероятно, до конца спортивных состязаний. Это означает, что кабмин не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение.

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