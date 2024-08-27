Президент Франции регулярно общается в Telegram

Президент Франции регулярно использует в общении со знакомыми месседжер Telegram, выяснило издание Politico. Также детищем Павла Дурова активно пользуются сторонники главы пятой республики.

Один из бывших депутатов французского национального собрания, в списке контактов которого есть Эммануэль Макрон, продемонстрировал чат с политиком. На ресурсе указано, что руководитель страны недавно был активен в социальной сети. Причем, он является пользователем Telegram с начала своей первой президентской каденции, делает акцент Politico.

Сейчас, по прошествии почти десятка лет мессенджер продолжают активно использовать члены французского правительства и общественные деятели разных рангов и партий республики.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Жак Пакье (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)