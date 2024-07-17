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Путин: майнинг криптовалют пожет быть предпосылкой нехватки электроэнергии
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Путин: майнинг криптовалют пожет быть предпосылкой нехватки электроэнергии

Майнинговые фермы в ряде регионов россии могли стать триггером для перебоев с подачей электроэнергии в Южном федеральном округе в последние дня. Президент России Владимир Путин, не исключает, что активная добыча криптовалюты могла спровоцировать перегрузку сетевого энергохозяйства на фоне аномально жаркой погоде в некоторых территориях государства.

"Если не будет свободной мощности, если она будет "выбрана" так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу", — считает глава государства.

По мнеию национального лидера необходимы энергичные, грамотные и оперативные решения в данной сфере. Прежде всего в сегменте законодательства. В настоящей момент конкретизированной правовой базы для работы майнеров нет, поэтому необходимо на правовом федеральном треке определить, что это такое, а также установить гарантии защиты от виртуальных предпринимателей для обычных российских граждан.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Mirko Tobias Schäfer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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