Магнитные бури: что на самом деле угрожает вашему здоровью и технике

Магнитные бури давно стали темой активных обсуждений среди людей, многие из которых связывают с этими явлениями различные негативные эффекты на здоровье, такие как головокружение, скачки давления и апатия. Но что такое магнитные бури на самом деле, и насколько обоснованы эти представления?

Корреспондент сайта irk. aif. ru обратился за разъяснениями к Сергею Язеву, астроному и доктору физико-математических наук из Иркутского государственного университета.

Профессор Язев объясняет, что Земля является гигантским магнитом с мощным магнитным полем, простирающимся на десятки тысяч километров от ее поверхности. Магнитные бури представляют собой временные изменения силы и направления этого поля, которые обычно длятся несколько часов. Эти явления были впервые обнаружены благодаря обычному компасу, стрелка которого начинала отклоняться в ответ на изменения в магнитном поле.

Основной причиной магнитных бурь является активность Солнца. По словам Язева, около 99% всех изменений в магнитном поле Земли вызваны солнечной активностью, особенно вспышками на Солнце, сопровождающимися выбросом плазмы.

Когда заряженные частицы достигают Земли, происходит магнитная буря.

Что касается влияния на здоровье, научное сообщество не имеет единого мнения. Многочисленные исследования XX и XXI веков не обнаружили прямой связи между магнитными бурями и ухудшением здоровья, хотя многие люди продолжают утверждать обратное.

Язев предполагает, что средства массовой информации сыграли значительную роль в формировании этого восприятия, начиная с конца 1980-х годов, когда СМИ стали предупреждать о "неблагоприятных медицинских днях" во время магнитных бурь.

Тем не менее, Язев не исключает, что небольшая часть людей может действительно быть чувствительной к этим явлениям, сравнивая это с метеочувствительностью. Говоря о реальных угрозах, связанных с магнитными бурями, он упоминает их влияние на электронику.

В истории зафиксированы случаи, когда магнитные бури вызывали сбои в работе телеграфных линий и компьютеров, однако современные технологии защиты, такие как правильное заземление, позволяют предотвратить большинство таких проблем.

В заключение Язев подчеркивает, что магнитные бури в настоящее время не представляют серьезной угрозы для человечества, а случаи сбоев в работе электроники из-за них стали редкостью.

Фото: commons. wikimedia.org/NASA Goddard Space Flight Center (public domain).